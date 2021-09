Joe Biden participa de homenagem às vítimas do 11 de setembro no Pentágono

AF Agência France-Presse

(crédito: Kevin Dietsch / Getty Images / AFP)

O presidente Joe Biden visitou neste sábado (11/09) um memorial às vítimas de 11 de setembro no Pentágono, concluindo uma visita aos três locais que foram atingidos por aviões sequestrados há exatamente 20 anos.

Junto com a primeira-dama Jill Biden, o presidente participou de uma cerimônia em que foi tocada a marcha fúnebre do exército norte-americano, diante do imponente quartel-general do poder militar.

A vice-presidente Kamala Harris e seu marido, Doug Emhoff, acompanharam Biden enquanto ele depositava uma coroa fúnebre no Memorial do 11 de setembro do Pentágono, atingido por uma das aeronaves sequestradas por membros da Al-Qaeda, deixando 125 mortos.

Anteriormente, o presidente participou de eventos semelhantes em Nova York, onde dois aviões derrubaram as Torres Gêmeas, e também em Shankville, na Pensilvânia, onde um avião caiu em um campo depois que os passageiros subjugaram seus agressores no voo, que tinha como destino original Washington.