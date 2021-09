CB Correio Braziliense

Dexter, o policial que escondia ser um serial killer, está de volta. Na última quinta-feira (9/9), o canal Showtime divulgou o trailer oficial de Dexter: new blood, o primeiro retorno do seriado desde 2013. Na prévia vemos o reencontro de Dexter Morgan (Michael C. Hall) e seu filho, Harrison (Jack Alcott), agora adolescente. O teaser também traz Clancy Brown como Kurt Caldwell, o principal antagonista de Dexter, e Julia Jones como a chefe de polícia Angela Bishop, a nova namorada do protagonista.

Prometendo um clima mais sombrio, os novos episódios mostrarão o protagonista vivendo com um nome falso na fictícia cidade de Iron Lake, no estado de Nova York. Dez anos após ter forjado a sua própria morte, Dexter tenta levar um vida normal, mas eventos criminosos o obrigam a retomar a sua natureza assassina.

Exibidas originalmente entre 2006 e 2013, as oito temporadas da série contavam a história de Dexter Morgan, um analista forense da Polícia de Miami que se utilizava de acesso privilegiado às investigações policiais para rastrear criminosos e matá-los.

Com lançamento previsto para 7 de novembro nos Estados Unidos, a nona temporada contará com 10 episódios e a volta de Clyde Philips, após deixar o comando da produção na quarta temporada. Confira a seguir o novo trailer da série: