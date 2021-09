Whindersson Nunes desmente colunista sobre suposto encontro com Luísa Sonza

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O humorista Whindersson Nunes se tornou um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira (13/09), após a colunista Fábia Oliveira, O Dia, noticiar que ele estava hospedado em um hotel, no Rio de Janeiro, para encontrar com Luísa Sonza.

A colunista ainda destacou que a reserva estava no nome do empresário de Whindersson, para não chamar a atenção da mídia. Contudo, o ator comunicou através das redes sociais que a história não é real, explicando o real motivo de ter ido até a cidade carioca.

"Eu fui gravar com o Porta dos Fundos, eu fiquei no Novotel, reservado em meu nome mesmo bem bonitinho. Vocês dão tanta moral para o que essa mulher fala que daqui a pouco ela vira presidente", escreveu Nunes. Vale lembrar que o relacionamento com Luísa terminou em 2020, mas logo em seguida Whindersson se envolveu com a estudante Maria Lina, com quem perdeu um filho recentemente após seu nascimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)





Já Sonza engatou um relacionamento com Vitão, o que gerou diversos boatos na mídia de uma possível traição por parte da cantora. No último mês, o casal anunciou o término da relação.

"Eu cresci demais ao lado de Luísa, sou outro homem hoje em dia. Tudo o que passamos nos obrigou a sermos mais fortes, mesmo não tendo forças para isso em muitos momentos. Servimos de exemplo para o Brasil como a intolerância, ignorância e o ódio baseado em mentiras podem ser prejudiciais na vida de alguém", revelou Vitão.