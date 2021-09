Companhia lança espetáculo de dança para cadeirantes

CB Correio Braziliense

(crédito: Cia Street Cadeirante/Facebook/Divulgação)

Setembro é o mês em que se comemora a campanha de conscientização para promover a luta da pessoa com deficiência. Este também é o mês em que a Cia de dança Street Cadeirante lança o espetáculo Rodas em dança: livres e lives, encontros virtuais criados com o intuito de ensinar dança para pessoas com deficiência.

De acordo com o grupo, as aulas são ministradas aos sábados pelo Zoom e, a cada mês, um professor diferente ensina técnicas e coreografia direcionadas ao público cadeirante.

A iniciativa está narrada em documentário. Com lançamento previsto para 29 de setembro, o filme aborda os desafios enfrentados pelo grupo de dança e mostra como o distanciamento social fez a companhia se adaptar ao distanciamento social e com isso promover aulas de forma remota.

Com direção artística e coreografia de Eduardo Amorim e parceria com o Beco da Coruja Produções, o documentário também conta com a participação especial de cadeirantes de todo o Brasil, alunos que fizeram parte do curso on-line. Rodas em dança: livres e lives pode ser conferido gratuitamente pelas redes sociais da Funarte, a partir de 29 de setembro. O documentário também estará em exibição no Cine Drive-In em 30 de setembro, às 18h30. Os ingressos são por veículos, com venda exclusiva pelo Sympla. Durante o evento também serão arrecadados mantimentos para o Projeto Junto Somos mais Fortes, que atende famílias carentes do Distrito Federal.

