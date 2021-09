Museu do Amanhá cria atividades on-line para comemorar o Mês do Cerrado

CB Correio Braziliense

Clube de leitura e oficinas fazem parte da programação - (crédito: Reprodução/Museu do Amanhã)

Para celebrar o mês do Cerrado, que é comemorado em setembro, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, transformou o bioma em tema de atividades e exposições. As atividades estão previstas para todos os finais de semana de setembro, encerrando no último sábado (30/9).

A programação conta com Oficina Online de Ilustração Científica, realizada pelos ilustradores Pedro Vogeley e Marcos Ferraz, a Horta do Amanhã, que ocorre presencialmente, e a exibição no YouTube do documentário Cerrado: da água à vida.

Entre as atividades também está o Clube de Leitura do Museu do Amanhã, um encontro via Zoom que abordará o livro Antes o mundo não existia, de Umúsin Panlõn e Tolamãn Kenhíri. O clube de leitura está marcado para sábado (18/9), às 10h. As atividades são gratuitas e as inscrições podem ser realizadas no site do museu.

O Cerrado, segundo maior bioma do país, é considerado o berço das águas, já qu nele nascem os rios que formam as principais bacias hidrográficas do Brasil: bacia Amazônica, bacia do rio São Francisco, bacia do Tocantins Araguaia e a bacia Platina.

Confira a programação no site do Museu do Amanhã.