CCXP anuncia edição digital para dezembro de 2021

Gigante e tradicional na cultura pop brasileira, a CCXP anunciou que em 2021 realizará a segunda CCXP Worlds, Comic-Con Experience completamente digital. O evento será nos dias 4 e 5 de dezembro e marcará a evolução da CCXP Worlds de 2020. A organização também aproveitou para anunciar os próximos passos da CCXP em 2022.

Além de apresentar as datas, a organização do evento também anunciou a participação da Amazon Prime Video, da Paramount e da Collider. Também foi apresentado o Tribo Game Arena, liderado pelo streamer Alexandre Gaules, que será um palco de games e o primeiro do evento com programação 24 horas por dia. A CCXP anunciou que a área destinada aos artistas, antes Artist’s Alley, agora foi renomeada para Artist’s Valley Os concursos de cosplay também foram confirmados, com a novidade de que haverá uma categoria para performances cosplayers diretamente de casa, com vídeos de até 15 segundos.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 12 de outubro, porém clientes Santander têm pré-venda marcada para 29 de setembro e uma série de descontos. Serão três opções de ingresso, o Digital Experience, que contará com uma série de acessos exclusivo na plataforma da CCXP Worlds, como masterclasses, videos on demand e links para colecionáveis especiais do evento; o Home Experience, que possui os mesmos acessos do Digital, mais um kit para aproveitar o evento em casa, com credencial, colecionável, camiseta e pins. Existe também a opção gratuita com menos acessos.

CCXPverso

A CCXP aproveitou para adiantar algumas novidades já para 2022. A começar pela premiação realizada pelo evento, a CCXP Awards, que será em maio. Segundo os organizadores, será a primeira premiação a englobar todas as áreas da cultura pop. Outro anúncio foi que em junho de 2022, a CCXP volta ao presencial na Alemanha, com a CCXP Cologne. A CCXP também estará de volta em dezembro de 2022. A organização denominou essa trajetória de CCXPverso.

As vendas de ingressos para a CCXP 22 já começaram e todos que comprarem o ingresso para o evento marcado para o final do ano que vem também ganharão o acesso do Digital Experience para a CCXP Worlds 2021. Clientes Santander também terão direito a descontos e pré-venda.



