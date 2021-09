"Chifre é uma arma quente": música de Falcão é "homenagem" a Bolsonaro

HM Helena Mandarino Dornelas*

(crédito: Reprodução / Instagram)

O cantor e compositor de MBB (Música Brega Brasileira) Falcão lançou um novo single direcionado ao presidente Jair Bolsonaro.

A música Chifre é uma arma quente foi lançada no ultimo sábado (11/9). Em parceria com T. Matos, a canção aborda temas como a infidelidade e as recentes notícias sobre as supostas traições da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Siqueira Valle.

Há pouco mais de uma semana, alegações de Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-assessor da família Bolsonaro, diziam que a ex-mulher do presidente mantinha relações com o bombeiro e segurança pessoal Luiz Cláudio Teixeira.

Falcão faz música em ‘homenagem’ a Bolsonaro. pic.twitter.com/nOivmmGTS8 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 12, 2021

Em meio a polarização política, contrários ao presidente se divertiram com a música:

em homenagem ao nosso maior corno brasileirohttps://t.co/123dlslHZ3 — Marco Aurélio (@marcoaurelio_b) September 14, 2021

Uma linda homenagem sonora!!! pic.twitter.com/uKrIG5sXLJ — Cidadao Kem (@KemCidadao) September 11, 2021

"Ter chifre é uma arma quente"



falcão + john lennon — a girl walks home alone at night (@mrs_spacewoman) September 13, 2021

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca