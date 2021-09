Faith No More cancela shows por conta da saúde mental de Mike Patton

CB Correio Braziliense

(crédito: Wikimedia/Reprodução)

O cantor Mike Patton, vocalista do Faith No More e do Mr Bungle, anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (14/9), que os 12 shows que faria com a banda pelos Estados Unidos nos meses de setembro e outubro foram cancelados. De acordo com o cantor, o motivo do cancelamento seria para tratar de sua saúde mental, que piorou por conta do isolamento.

Em nota publicada no perfil oficial do Instagram, o Faith No More apoiou a decisão do vocalista. “Temos um membro da família que precisa de ajuda. Acreditamos que seguir em frente com essas datas teria um efeito profundamente destrutivo em Mike, cujo valor como irmão significa mais para nós do que seu trabalho como cantor. Ele pode contar com nosso apoio 100% para fazer o que precisa para acertar as coisas. Assim como também pedimos seu apoio agora. Obrigado por continuar a acreditar em nós", informou a banda.

Mike Patton também se manifestou em seu perfil no Facebook e informou que teve de cancelar os dois shows que faria com o Mr Bungle, em 17 e 19 de setembro. A banda está programada para se apresentar no Brasil em dezembro, como parte da programação do festival Knotfest Brasil.

“Tenho problemas que foram agravados pela pandemia e que estão me desafiando exatamente agora. Não sinto que posso dar o que deveria neste momento e não darei nada menos do que 100%. Peço desculpas aos nossos fãs e espero resolver isso para vocês logo. As bandas me apoiam nessa decisão e estamos ansiosos para trabalhar nisso de forma saudável”, pontuou o músico.

Mike Patton se tornou integrante do Faith No More em 1989, antes de gravar o álbum The real thing, terceiro trabalho de estúdio da banda e o mais bem sucedido comercialmente. Como vocalista, Patton gravou os maiores sucessos da banda, como os singles From out of nowhere, Epic, Falling to pieces, Evidence e Easy, cover dos Comodores.