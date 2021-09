Apresentações da Orquestra Sinfônica serão transmitidas pelo YouTube

CB Correio Braziliense

O violoncelista Francisco Orru é destaque nas apresentações da orquestra - (crédito: Cecília Orru)

Neste mês de setembro, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS) vai disponibilizar, em seu canal do YouTube, gravações feitas em parceria com o Iate Clube de Brasília. Nesta terça-feira (14/9), às 20h, os melhores momentos desse concerto foram disponibilizados. “Para relembrar um pouco do que é essa ação sociocultural, o ‘Iate in Concert’, exibiremos compactos com os melhores momentos da edição de 2018”, explica o titular da Sinfônica, maestro Cláudio Cohen. O público poderá rever as participações especiais do maestro João Carlos Martins e da soprano Laetitia Grimaldi.

No dia 21, o canal da sinfônica exibirá o “Concerto nº 3 para Piano e Orquestra”, do compositor russo Sergei Rachmaninov, tendo como solista a pianista russa Kristina Miller. Fechando o mês, no dia 28, será a vez da “Sonata para Cordas” do brasileiro Antônio Carlos Gomes, gravada recentemente no foyer da Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Samuel Helmo, contrabaixista na OSTNCS desde 1991 e atualmente o chefe de naipe dos contrabaixos, falou de maneira emocionada sobre as trasnmissões. “Tive a honra de participar de muitos concertos memoráveis. Nos vídeos que serão veiculados nesse mês de setembro, vamos reviver ótimos momentos. No Iate Clube, um clima maravilhoso, um repertório agradável e a fantástica solista Laetitia Grimaldi. Sem esquecer do maestro João Carlos emocionando a plateia”.



Programação de setembro no Youtube

14 de setembro

Iate in Concert

21 de setembro

“Concerto nº 3 para Piano e Orquestra”, de Sergei Rachmaninov

28 de setembro

“Sonata para Cordas”, de Antônio Carlos Gomes







Com informações da Agência Brasília