Excesso de procedimentos estéticos: aparência dos peões rouba cena da Fazenda 13

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Liziane Gutierrez e Valentina Fracavilla em A Fazenda 13 (foto: Reprodução/Record TV))

A Fazenda 13, começou na noite desta terça-feira (14/09) e já está dando o que falar. O reality show rural da Record TV, sob o comando de Adriane Galisteu, logo nos primeiros minutos virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

O primeiro episódio da atração da emissora do bispo Edir Macedo, foi bem elogiado pelos telespectadores. Porém, o que também deu o que falar nas redes sociais, foram a aparência de alguns participantes que acabaram roubando a cena.



Na web, não faltam memes das pessoas fazendo piada, sobre o excesso de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Outros ficaram chocados com a aparência das celebridades sem os famosos filtros do Instagram.



Entre os mais polêmicos da temporada está Liziane Gutierrez, modelo que viralizou nas redes sociais, após brigar com policias por ser expulsa de uma festa clandestina em São Paulo, durante a pandemia da Covid-19.



A peoa que acumula uma série de polêmicas nacionais e internacionais, já realizou diversas cirurgias plásticas, inclusive chegou a participar do famoso programa Botched, reality show estadunidense sobre cirurgias estéticas que deram errado.



Internautas comentaram nas redes, sobre a boca exageradamente inchada da influencer devido aos procedimentos cirúrgicos e chegaram a comparar com a do Coringa, vilão do Batman.



Já Valentina Fracavilla, ex-assistente do Programa do Ratinho, também não escapou das críticas pesadas do público.



A italiana surpreendeu os seguidores ao surgir no reality sem lentes de contato azuis, harmonização facial e lente de porcelana nos dentes. Os internautas, inclusive, fizeram um "antes e depois" com ela.

o que a valentina fez no rosto bixo? pouco tempo atrás ela era totalmente diferente #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/ysm7bOnZ9Z — luan ??‍???? meu povo o cuscuz ta pronto (@japxnzz) September 15, 2021



A funkeira Tati Quebra Barraco, dona do hit Boladona foi outra famosa que chamou a atenção pelo excesso de botox e expressões faciais peculiares.



Internautas também comentaram de forma geral as harmonizações faciais, a que os peões se submeteram antes de entrar no confinamento, como o caso de Dynho Alves, ex-Power Couple, Rico Melquiades ex-De férias com o ex – Celebs e o Ex-BBB e ex-No Limite, Arcrebiano, o Bil Araújo.



Aliás, o cantor Tiago Piquilo foi longe demais nos procedimentos estéticos. Dupla sertaneja de Hugo, realizou a faloplastia, cujo objetivo tem por aumentar o comprimento do pênis.



Confira, abaixo, a repercussão:

Todo mundo da fazenda é assim#EstreiaAFazenda pic.twitter.com/z7EWC1AVNk — Centralismo Democrático é TOP demais (@Centralismoetop) September 15, 2021

todos os participantes da a fazenda esse ano é assim #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/2A9ZuawQ7b — Gean (@geansouza0) September 15, 2021

Meu deus esse povo da Fazenda saiu da cirurgia de plástica e foi pra lá #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/hU42gC9mmb — Lucas ?? (@beybarbz_) September 15, 2021

Com essa estreia da fazenda só reforça o meu pensamento de que, vai harmonizar o rabo! Como podem se estragar toda a cara achando que vai ficar bonito, a tal da Liziane parece uma ogra, a Dayane é o Steve do minecraft, o rosto virou 2d — Maroni (@MaroniReborn) September 15, 2021

O que Valentina fez com o rosto dela? ????????????‍?? #EstreiaAFazenda — Luan Kaio (@EuLuanKaio) September 15, 2021

pensei que era so eu que estava com duvida sobre o rosto da tati quebra barraco — ???????????????????????????????? (@Euugjr) September 15, 2021

acho que o dinheiro que essa galera gastou em plástica é maior que o orçamento dessa edição da fazenda — mel (@venuzbaith) September 15, 2021

Sabia que eu conhecia essa Liziane Gutierrez, foi a dublê da Jay no episódio do botox! #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/uLNIJAUqPm — Yannick Johnson (@Peranick) September 15, 2021

rico e liziane tão com o rosto derretendo por quê? #afazenda pic.twitter.com/1aCWmipPfl — georges ???? (@thegeorgesfrank) September 15, 2021

