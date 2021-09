Grazi Massafera exibe dias maravilhosos na Europa após fim de namoro

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

A atriz Grazi Massafera, que terminou o namoro com Caio Castro há pouco tempo, mostrou que nada como uma boa viagem para esquecer o ex. Ela embarcou com uma amiga para a Europa e tem compartilhado a viagem com seus seguidores.

A artista não hesitou em exibir seus passeios nas redes sociais, como uma série de fotos que vão da Torre Eiffel, em Paris, a Fátima, em Portugal.

Foi também na cidade portuguesa que ela se encontrou com amigos na Praia da Ursa e apareceu 'para lá' de charmosa no instagram.

"Podia legendar com aquelas frases de efeito… Mas não, porque hoje tô é exibida mesmo”, escreveu. Nos comentários, Cláudia Raia comentou: "Linda, gata, gente boa. Tem que se exibir mesmo". em seus stories, a atriz brincou que estava "agindo naturalmente".

Logo após o anúncio do término, a loira resolveu aproveitar para curtir a natureza e posou de biquíni em uma cachoeira. "A borboleta mais difícil de caçar é o adjetivo", escreveu a atriz na legenda da publicação feita em seu instagram, usando uma frase do poeta Mário Quintana.

A triz reservou um tempo da sua viagem para prestigiar uma exposição em Paris, que também fez questão de registrar o momento. "Uma das coisas mais lindas que vi nessa viagem divido aqui com vcs A exposição de Salvador Dalí e Gaudí no Atelier Des Lumieres em Paris grata por vivenciar momentos assim e ser arrancada um pouquinho da realidade e estimulada na arte que alimentam e aguçam a imaginação. Obrigada @krisna pela indicação amo tu", escreveu.

Grazi também posou em frente à Torre Eiffel, em Paris. "Olha ela", brincou na legenda da publicação. "Que mulher incrível", comentou uma fã. "Sempre maravilhosa", ressaltou um internauta.



Sempre sorridente em suas publicações, ela surgiu na cidade de Fátima, em Portugal, ao lado da amiga Marcella Klimovicz. No instagram, Grazi publicou um pequeno tour pela cidade.