Após serem retirados da Esplanada, bolsonaristas voltam a acampar em Brasília

LP Luana Patriolino

(crédito: Luana Patriolino/CB/D. A. Press)

Manifestantes pró-governo voltaram a acampar em Brasília após serem retirados da Esplanada dos Ministérios, a pedido do Governo do Distrito Federal, na semana passada. O lugar escolhido pelos bolsonaristas desta vez foi o Parque da Cidade.

No estacionamento 3, há cerca de 20 barracas armadas. Pelo local, estão espalhadas bandeiras do Brasil, de Israel e até mesmo imagens do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Faixas e cartazes também foram colocados no acampamento bolsonarista. As mensagens trazem apelos antidemocráticos que pedem a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a "criminalização do comunismo". Algumas delas estão escritas em outros idiomas além do português, como inglês, italiano e espanhol.

O grupo parece ter a intenção de permanecer por mais tempo no local. Os apoiadores de Bolsonaro improvisaram uma cozinha e montaram um esquema de iluminação.

A reportagem questionou a Secretaria de Segurança Pública do DF se o grupo tem permissão para permanecer no Parque da Cidade. No entanto, não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Aguarde mais informações