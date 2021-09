Ozzy Osbourne passará por cirurgia em breve, afirma Sharon

CB Correio Braziliense

(crédito: Rich Fury/AP/Divulgação)

O cantor e compositor Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, está se preparando para passar por tratamento médico. Sharon Osbourne, esposa e empresária do cantor, afirmou em entrevista ao jornal britânico Daily Mail que os procedimentos cirúrgicos serão feitos para corrigir problemas no pescoço e na coluna causados por uma queda que o músico sofreu em 2019.

Em 2020, Ozzy anunciou publicamente que sofre de mal de Parkinson e que estava com “dores terríveis” após o acidente. Sobre a doença, Sharon afirmou ao jornal que a situação está sob controle e que o músico está bastante ansioso para voltar a fazer shows. “O que mais me empolga é o retorno do meu marido aos palcos. É pelo o que mais rezo”, disse.

Em abril deste ano, Ozzy Osbourne afirmou que está trabalhando na sequência do bem-sucedido Ordinary man, álbum lançado em 2020 e que contou com a participação do guitarrista e produtor Andrew Watt. O músico foi confirmado para o novo disco do ‘madman’. Sua próxima turnê, a No more tours 2, está prevista para retornar em janeiro de 2022.