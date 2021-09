Juliette Freire revela encontro e paquera com Rodolffo após reality

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Juliette Freire, vencedora do BBB 21, revelou que já paquerou com Rodolffo, da dupla com Israel, após o fim do reality. Ela admitiu o flerte e expôs que o encontrou duas vezes após o final da edição.



"A gente ficou bem colega, a gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso", afirmou Juliette em entrevista nesta quinta-feira (16/09) à Band FM.

A maquiadora relembrou que dentro do reality, ela sentia que eles eram mais amigos do que possíveis pretendentes amorosos.

"Lá no programa a gente era mais amigos, só em dois momentos eu achei que ele tava me paquerando e eu fiquei muito sem graça”, lembrou.

Segundo a influenciadora, eles continuam próximos e costumam se falar, chegando até a brincar com a situação em que se encontram. "Eu vejo muitos vídeos da gente, a gente tem muito fã-clube e eu digo pra ele ‘ei, não assiste muito esses a vídeos não que você vai acabar se apaixonando por mim’. Eu fico olhando e percebo como a gente era próximo e eu não tinha dimensão disso".