Veja como assistir às principais séries indicadas ao Emmy 2021

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Séries indicadas ao Emmy 2021 (foto: Divulgação))

O Emmy Awards 2021, que acontece no próximo domingo (19), irá consagrar as melhores séries americanas lançadas ao longo deste ano. Entre as produções mais indicadas, destacam-se The Crown, Ted Lasso e WandaVision.

A cerimônia oficial será transmitida pela CBS e pelo streaming Paramount+. No Brasil, o evento será transmitido pela TNT a partir das 21h (Brasília). Veja mais detalhes.

A apresentação deste ano é de Cedric the Entertainer (Uma Turma do Barulho, Be Cool: O Outro nome do jogo). A premiação deste ano será inteiramente presencial, ao contrário do ano anterior, mas acontecerá ao ar livre e com limitação no número de convidados.



Na TNT, o Emmy Awards terá comentários da dupla Aline Diniz e Michel Arouca.



Veja onde assistir às principais produções indicadas, abaixo:





The Crown

Sinopse: O drama conta a trajetória da rainha Elizabeth, do seu casamento, em 1947, aos dias de hoje. Cada temporada consiste em cerca de uma década de sua vida. Nos duas primeiras temporadas, a atriz Claire Foy interpretou a monarca. Na terceira, a rainha é vivida por Olivia Colman.

Onde: Netflix

WandaVision

Sinopse: Vivendo vidas suburbanas perfeitas, Wanda e Visão começam a suspeitar que nem tudo é o que parece.

Onde: Disney+

Ted Lasso

Sinopse: Jason Sudeikis é Ted Lasso, treinador de um pequeno time de futebol americano de faculdade da cidade de Kansas contratado para ser o técnico de um time de futebol profissional na Inglaterra, apesar da falta de experiência.

Onde: Apple TV+

The Boys

Sinopse: Os Sete são os heróis mais poderosos da Terra. Porém, esses protetores têm um lado oculto que a maioria das pessoas desconhece. Se eles usam seus poderes para o mal, Hughie, Billy e o resto do time têm a missão de detê-los.

Onde: Prime Video

Bridgerton

Sinopse: Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres.



Onde: Netflix

The Handmaid’s Tale

Sinopse: Depois que um atentado terrorista tira a vida do presidente dos Estados Unidos e de grande parte dos outros políticos eleitos, uma facção católica toma o poder com o intuito de restaurar a paz.

Onde: Globoplay e Hulu

Lovecraft Country

Sinopse: O jovem veterano do exército Atticus Black junta-se a sua amiga Letitia e a seu tio George para uma viagem pelas estradas dos Estados Unidos da década de 1950, com objetivo de encontrar seu pai desaparecido. Na jornada, eles se deparam com o terrores racistas e forças sobrenaturais.

Onde: HBO Max



The Mandalorian

Sinopse: Um atirador solitário explora os confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República.

Onde: Disney+

Pose



Sinopse: Em Nova York, no final da década de 1980, Blanca abriga jovens LGBT que foram expulsas de suas casas. A época foi marcada pela ascensão da cultura de luxo e o surgimento dos bailes LGBT.

Onde: Netflix

This is Us

Sinopse: A história da família Pearson começa em 1979, no dia em que os trigêmeos Jack, Kate e Randall chegam em casa da maternidade. Revelações sobre os pais Jack e Rebecca surgem nos momentos de amor, mas também de dor, e moldam para sempre a vida de todos.

Onde: Star+



I May Destroy You

Sinopse: Arabella é uma londrina independente cheia de bons amigos e uma promissora carreira de escritora. Mas quando colocam drogas em sua bebida, ela precisa questionar e reconstruir todos os elementos de sua vida.

Onde: HBO Max

Mare of Easttown

Sinopse: Uma detetive de uma pequena cidade investiga um assassinato local enquanto sua vida desmorona.

Onde: HBO Max

O Gambito da Rainha

Sinopse: Uma órfã prodígio do xadrez luta contra vícios enquanto enfrenta os maiores enxadristas do mundo.



Onde: Netflix

The Underground Railroad

Sinopse: Em um percurso cheio de aprendizados e crescimento, Cora Randall busca a sua liberdade no Sul dos EUA. Ao encontrar uma ferrovia misteriosa em uma rede secreta de trilhos e túneis sob o solo do Sul, ela descobrirá que a esperança é a energia que impulsiona o trem para a sua emancipação.

Onde: Prime Video