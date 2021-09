17° edição da Semana da Europa será totalmente on-line e gratuita

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram/Semana da Europa)

Realizada pela Universidade de Brasília (UnB) e pela Associação dos Institutos Culturais, Embaixadas e Consulados de países membros da União Europeia (EUNIC Brasília), a Semana da Europa tem início na próxima segunda-feira (20/9), com uma programação virtual que segue até outubro. O evento ocorre desde 2004 e tem como objetivo trazer para o público experiências lúdicas com a cultura dos países que fazem parte da União Europeia.

Este ano, a Semana da Europa conta conta com o Seminário Internacional de Educação Midiática e combate à Desinformação - o papel da arte, que será ministrado pela doutora em Processos Comunicacionais Ana Regina Rego. Especialistas internacionais também participam do seminário, que será transmitido no YouTube, pelo canal da Semana da Europa. O objetivo do seminário é expor a necessidade de agir de maneira criativa, crítica e ética ao receber uma informação.

Neste ano, a Semana da Europa também tem em sua programação uma série de Tours Virtuais para aqueles que desejam conhecer os atrativos culturais dos países da União Européia sem sair do Brasil. Além disso, experiências como Speak Dating e Mostra de Cinema Europeu fazem parte da programação. Confira:



20/9: Tours Virtuais



21/9: Seminário Internacional de Educação Midiática



22/9: Seminário Internacional de Educação Midiática



25/9: Speak Dating/ Dia Europeu das Línguas, das 15h às 18h



1° a 8/10: Mostra de Cinema Europeu