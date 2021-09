Pré-venda do Rock in Rio 2022 supera edição anterior

CB Correio Braziliense

(crédito: Rock in Rio/Facebook/Reprodução)

Nesta terça-feira (21/9), será aberta oficialmente a venda de ingressos do Rock in Rio para o público em geral. No entanto, a pré-venda oficial de ingressos para associados ao Rock in Rio Club foi liberada na última quinta-feira (16/9). Em nota divulgada à imprensa, em apenas 12 horas, o evento marcado para 2022 vendeu o triplo de ingressos nas primeiras 24 horas, quando comparado com a edição anterior.

"Em menos de 12 horas após a abertura da pré-venda exclusiva de ingressos pelo Rock in Rio Club, a organização teve a real tradução do desejo incontestável dos fãs pela volta das experiências ao vivo (mesmo que para daqui a pouco menos de um ano)" relatou o festival.

Justin Bieber, Demi Lovato, IZA, Alok, Iron Maiden, Post Malone e Dua Lipa são alguns dos grandes nomes que estão confirmados para a edição de 2022. Novos artistas devem ser anunciados em breve nas redes sociais do evento.

Para o público em geral, os ingressos para o Rock in Rio 2022 estarão disponíveis pelo rockinrio.ingresso.com a partir desta terça-feira (21/9), às 19h. Na data é possível adquirir o Rock in Rio Card, válido para um único acesso, sem data pré-definida. Para a edição de 2022, o ingresso será 100% digital, em valores que variam entre R$ 545 (inteira) e R$ 272, 50 (meia-entrada). O pagamento poderá ser feito com cartão de crédito, com desconto de 15% para clientes Itaú e Credicard.