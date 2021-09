Dua Lipa é confirmada para o encerramento do ‘Rock in Rio 2022’

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

O Rock in Rio anunciou, nesta terça-feira (14/9), a participação da cantora Dua Lipa na próxima edição do evento, em 2022. A artista britânica sobe ao Palco Mundo em 11 de setembro, onde fará o show de encerramento do último dia do festival.

Essa será a segunda passagem da cantora pelo Brasil. Em 2017, ela esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro, na turnê The self-titled. O último trabalho de estúdio foi o álbum Future nostalgia, em 2020, responsável por lançar hits como Don’t start now , New rules e Levitating.

A venda do Rock in Rio Card, o cartão que equivale a um ingresso antecipado e dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo, começa às 19h da próxima terça-feira (21/9). A venda do ingresso ocorre na página exclusiva do festival, o Ingresso.com. A nona edição do evento, prevista para ocorrer em 2021, foi adiada para setembro de 2022 por conta da pandemia de covid-19.