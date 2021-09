Filmagens raras do show dos Sex Pistols são vendidas por R$ 100 mil

CB Correio Braziliense

(crédito: Omega Auctions/Sex Pistols/Reprodução)

Imagens da lendária apresentação dos Sex Pistols na casa de shows Lesser Free Trade Hall, em Manchester, Inglaterra, em junho de 1976 foram leiloadas recentemente por 15 mil libras, o equivalente a R$ 100 mil. As apresentações da banda punk londrina se tornaram bastante icônicas por influenciar diversas bandas do cena local que viriam a surgir nos anos seguintes.

De acordo com a revista britânica NME, as filmagens do Sex Pistols fazendo dois shows em Manchester entraram para a história da música pela quantidade de futuros músicos que estavam na plateia e foram inspirados a formar as próprias bandas. Entre o público estavam Ian Curtis, Peter Hook e Bernard Summe, futuros integrantes do Joy Division, além de integrantes dos grupos The Fall, Buzzcocks e o fundador da Factory Records, Tony Wilson.

As imagens foram filmadas pelo fã Mark Roberts e vendida pela casa de leilões Omega Auctions. De acordo com a BBC, o filme em 8mm é a “única filmagem conhecida dos shows" por isso a "natureza histórica" deles era "indiscutível.”

Formada em 1975, Sex Pistols foi uma banda bastante influente no cenário punk do Reino Unido. Criada pelo empresário Malcolm McLaren, a banda era formada pelos músicos Johnny Rotten (vocal), Steve Jones (guitarra), Paul Cook (bateria) e Glen Matlock (baixo), este último substituído por Sid Vicious em 1977. Após o lançamento do seu álbum Never mind the bollock’s: here’s the Sex Pistols, em 1977 e uma turbulenta turnê de divulgação pelos Estados Unidos no início de 1978, o grupo se desfez. Desde 1996, Rotten, Jones, Cook e Matlock reúnem-se esporadicamente para algumas turnês e concertos.