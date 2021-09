Internautas desenterram vídeo antigo de Medrado no Casos de Família

JM João Mello - Especial para o Uai

Internautas desenterram vídeo antigo de Medrado em Casos de Família - (crédito: Reprodução/SBT/Twitter/Montagem)

Quem vê Fernanda Medrado na TV colocando fogo no feno em A Fazenda, nem imagina que, muito antes de sua carreira decolar, ela já aprontava das suas na telinha. A cantora, que teve passagem pela última edição do Power Couple e agora está no reality rural já participou do icônico Casos de Família, no SBT, como lembrou uma internauta, que desenterrou o vídeo.

O ano era 2014, e o programa de Cristina Rocha entrava no ar com o tema Mulher não gosta de homem, gosta de dinheiro. E Medrado, aos 21 anos, roubou a cena como a esposa que era 'bancada' pelo parceiro. Confira o registro:

a medrado no casos de família ???? pic.twitter.com/vAr3q2dF5X — bainha (@badgalmafe) September 19, 2021

No mesmo ano, a rapper participou de um outro programa: o de João Kleber. E lá estava o mesmo 'marido' do Casos de Família, porém, o dilema era outro. O rapaz tinha um daqueles 'segredos' famosos a serem revelados no programa de João. Confira o vídeo e as fotos das participações da dupla nos dois programas, gravados em um espaço de mais ou menos 10 dias.

Reprodução/SBT/Rede TV/Montagem (foto: Reprodução/SBT/Rede TV/Montagem)

Reprodução/SBT/Rede TV/Montagem (foto: Reprodução/SBT/Rede TV/Montagem)

Os anos se passaram, sua carreira como cantora prosperou, mas Medrado seguiu entregando entretenimento para o telespectador brasileiro nos realities da Record TV. Após cair de cabeça com seu então marido, o DJ Claytão, no Power Couple, a rapper é uma das 'peoas' que mais movimentou a primeira semana de A Fazenda 13.

Aos prantos ???? @daymelloreal está conversando com @medradome sobre a última dinâmica! #AFazenda



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/z142WiICR7 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 20, 2021