CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Luíza Menezes)

Marcada para sexta-feira (24/9), às 20h, a terceira edição das Sessões Verberenas vai exibir o filme Os homens que eu tive, dirigido por Tereza Trautman. Lançado em 1973, o longa foi censurado pela ditadura militar até ser liberado pelo governo, em 1980. O enredo traz a história de uma jovem que leva uma vida alegre com seu marido Dode e seu namorado Sílvio.

No ano de lançamento, a diretora Tereza Trautman tinha apenas 22 anos. “A jovem Tereza Trautman e seu filme de estreia destacam-se para nós do Verberenas pela rebeldia em apresentar uma protagonista que insiste em ser quem é de forma corajosa e, ao mesmo tempo, natural” explica Amanda Devulsky, integrante do Verebenas ao lado de Glênis Cardoso e Letícia Bispo.

Projeto independente, o Verberenas reúne pesquisadoras e atuantes do cinema brasileiro que se sentem incomodadas com a pouca presença feminina nas discussões sobre cinema. Em março deste ano, o projeto cresceu e ganhou as ‘Sessões Verberenas’, que estreou com a exibição on-line do longa, Porta para o Céu.

Os homens que eu tive ficará disponível na plataforma on-line até as 20h deste domingo (26/9). Além desta programação, no domingo também será transmitido um debate sobre o filme com Amanda, curadora desta edição, e com a doutora em Comunicação Roberta Veiga. O debate está previsto para começar às 18h no canal do YouTube Verberenas.

Toda a programação do projeto é gratuita.