Guará recebe as intervenções artísticas do projeto Malacatifa neste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: : Nath Britto)

A Tríade Brinquedo, formada pelos artistas Ana Flávia García, Elisa Carneiro e Gabriel Guirá, leva às praças do Guará I e II o projeto Malacatifa - 12 formas de sonhar a praça. A próxima programação do projeto ocorre neste sábado (25/9), na QE 34. O projeto reúne intervenções artísticas e multidisciplinares como poesia, teatro, música, artes plásticas e gráficas, para comemorar o retorno da presença dos artistas nas praças. A programação conta com doze intervenções por doze praças diferentes da cidade satélite, durante os finais de semana com o horário fixo das 14h às 18h e entrada gratuita.

“Nós, artistas, teremos muito trabalho a fazer na reestruturação social pós-isolamento, vetorizando os afetos e a capacidade coletiva de sonhar”, afirma Ana Flávia, diretora e desenvolvedora do projeto.

Além das intervenções o Malacatifa - 12 formas de sonhar a praça produzirá uma publicação a partir dos registros de imagens e textos sobre todas as etapas das experiências nas praças do Guará. A programação, que acontece desde agosto, tem classificação indicativa livre e está prevista para encerrar no primeiro sábado de outubro (02/10).



Programação das próximas semanas:

Sábado 25/9: QE 34, das 14h às 18h

Sábado 02/10: QE 21, das 14 às 18h