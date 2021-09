GD Guilherme Domênico*

(crédito: Pork'n Roll/Divulgação)

Um dos maiores tributos da cena musical brasileira ao poeta exagerado, Cazuza in Concert chega ao Parque da Cidade nesta quinta-feira (23/9) e promete uma noite de entusiasmo, emoções e muitas lembranças. O músico por trás do projeto, Renato Azambuja, traz ao palco não apenas um cover, mas também a possibilidade do público experienciar um show completo, com desenvolvimento cênico, caracterização, cenografia e muita fidelidade a um dos maiores músicos da história do país.

Renato é um artista da casa. Apaixonado por Brasília, se diz, com muito bom humor, bairrista. Ele conta que o tributo surgiu após identificação com a voz de Cazuza. “Eu tinha uma banda de rock quando mais novo, tocávamos várias músicas de bandas nacionais e sempre me falavam que meu timbre de voz é muito parecido com o de Cazuza. Em 2008 me veio essa ideia, fui estudar o repertorio dele, a época de Barão Vermelho, carreira solo e fui atrás do aspecto teatral, de interpretação corporal”, comenta o artista.

No palco, ele cria uma atmosfera pensada para encantar o público. “O figurino foi muito fácil porque ele é muito característico. A parte teatral foi uma imersão maior de trejeitos, a maneira de cantar, sua postura de palco que era muito dele, muito explosiva. Então no começo do projeto eu dei uma focada nisso porque não queria fazer um cover, e sim um tributo que envolvesse toda uma parte musical, visual e cênica”, diz.

A energia criada pela performance do músico ajuda o público a entrar no universo de Cazuza. A fidelidade ao músico emociona e facilita o acesso tanto às memórias afetivas quanto ao encanto de gerações que não viveram os tempos do autor de Ideologia. “Por conta do visual, da voz que é muito parecida, a galera se transporta. Seja quem já viveu ou quem não viveu e gostaria de ter vivido", diz o artista, que também comenta sobre o prazer em dividir o line up do Festival com outros grandes nomes da música brasileira, como Elba Ramalho, Alceu Valença e Paralamas do sucesso. “É muito incrível, uma satisfação enorme dividir o palco com artistas tão grandes no cenário musical e ainda ter a oportunidade de poder voltar a apresentar em um local seguro, que está muito bacana, com o palco lindo e com a galera super educada cumprindo todos os protocolos e regras necessárias, só tenho a agradecer”.

O cantor conta que o espetáculo foi preparado com muito cuidado e carinho. "Quando nos propomos a fazer a obra de um artista temos que ter o dobro de atenção. É uma super entrega, uma produção super legal e quem curte a obra do poetinha exagerado vai poder fazer uma viagem no tempo muito bacana”.

Cazuza in concert



Com Renato Azambuja. Nesta quinta-feira (23/9), às 17h, no Vibrar Brasília, no Parque da Cidade. Ingressos venda on-line pelo site www.sympla.com.br