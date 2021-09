Oficinas no MAB retornam no sábado (25) com curso de História da Arte Moderna

(crédito: MAB/Intagram/ Reprodução)

A partir de sábado, 25, o Museu de Arte de Brasília (MAB) volta a promover o curso de História da Arte Moderna. Desde o dia 14 de agosto, a instituição realiza na sala multiuso oficinas que debatem a estética na arte, a programação acontece das 9h às 13h. E entrada é franca e os módulos seguem até dezembro. Os interessados podem se inscrever para participar.



As oficinas são ministradas pela professora Lélia Salles e a carga horária pode ser usada curricularmente como horas de ações formativas. A professora antecipa que a atividade acontece em formato que permite aulas práticas, e o material confeccionado pode ser utilizado em uma exposição no final do ano. Com uma metodologia própria, as oficinas realizadas no MAB permitem que mesmo aqueles que ainda não participaram das atividades iniciais, consigam acompanhar o ritmo da turma. Ele explica que o objetivo do curso é discutir o ponto de vista estético-histórico, que se relacione com a maneira de percepção da arte nos dias de hoje.



Serviço:

As oficinas de História da Arte no MAB acontecem aos sábados, das 9h às 13h, com entrada franca. Inscrições e mais informações disponíveis em: 99246-3245 ou 3306-1375.

*Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira