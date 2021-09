Manu Gavassi lança nova música no palco do MTV Miaw

PG Pedro Grigori

(crédito: Divulgação/Instagram)

A cantora Manu Gavassi lançou um novo single direto do palco do MTV Miaw nesta quinta-feira (23/9). “sub.ver.si.va” é o segundo lançamento do quarto álbum de estúdio da cantora.

Para a apresentação, Manu convocou Lucas Lima, da Família Lima, para tocar violino, e Lucas Silva, da Fresno, para o baixo. A apresentação abriu a premiação em um tom vintage com muita coreografia. “Sempre fiquei em pânico em apresentações ao vivo, pela primeira vez me diverti genuinamente”, escreveu a estrela em uma postagem no Instagram logo após a apresentação.

Confira:

A cantora Pabllo Vittar e o humorista Rafael Portugal são os apresentadores da quarta edição da premiação da MTV. Ao todo, 33 categorias fazem parte da premiação que engloba música, memes e personalidades da internet.

Pelas redes sociais, Manu revelou que o videoclipe de sub.ver.si.va será lançado na sexta-feira (24/9) às 12h. Sobre a música, a cantora disse esperar que os fãs dancem e se divirtam. “Espero que não se levem muito a sério e que essa música te faça cantar usando o controle remoto de microfone no tapete da sua sala”, escreveu. O quarto álbum de Manu Gavassi deve ser lançado no dia 12 de novembro.