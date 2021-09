Apresentado por Pabllo Vittar e Rafael Portugal, MTV Miaw ocorre nesta quinta

(crédito: Ernna Cost)

Apresentado por Pabllo Vittar e Rafael Portugal, o MTV Miaw 2021, principal premiação da MTV Brasil, será realizado nesta quinta-feira (23/9). O evento, que comemora está na 4ª edição, será transmitido a partir das 22h no canal da MTV Brasil e na página oficial da emissora no Facebook.

Ao todo, 33 categorias fazem parte da premiação que engloba música, memes e personalidades da internet. Os destaques entre os indicados ficam por conta da própria apresentadora Pabllo Vittar e da cantora Luísa Sonza, que lideram as nomeações com nove indicações cada.

Em coletiva de imprensa, Pabllo revelou que o prêmio que mais espera ganhar é o de Álbum do ano, por Batidão tropical, já que nunca foi vencedora desta categoria. Além da apresentação e das nomeações, a cantora realizará uma performance especial durante o evento, com direito a spoilers do videoclipe de Bang bang, que será lançado na sexta-feira (24).

Manu Gavassi, Luísa Sonza, Ludmilla, Mariah Nala e Pedro Sampaio também fazem parte da lista de atrações musicais do prêmio. Já Lagum, L7nnon e Mart’nália ficam responsáveis por realizar uma apresentação conjunta da faixa Eita menina, parceria lançada em julho deste ano. Manu apresentará pela primeira vez a música Subversiva, que será lançada nas plataformas de streaming no mesmo horário da premiação.

Neste ano, o ator e humorista Paulo Gustavo, morto em abril deste ano devido a complicações da covid-19, e o rapper Emicida serão os homenageados do MTV Miaw. Ambos artistas serão celebrados como pessoas que impactaram a sociedade positivamente nos últimos tempos.

Parceria entre Pabllo Vittar e Rafael Portugal

Apesar da estreia como apresentadores do prêmio, Pabllo Vittar e Rafael Portugal já dividiram os palcos do MTV Miaw em 2019. Na ocasião, Portugal foi o responsável por entregar o prêmio de Artista musical para Pabllo.

"Quando ela veio receber o prêmio dela, eu estava um pouco nervoso para entrar e vivi um momento muito especial. Ela chegou para mim e falou: 'Eu gosto muito do seu trabalho'. Caramba, a Pabllo ali na minha frente falando do meu trabalho”, relembrou o humorista.

“E ela pediu para me dar um abraço, eu quase chorei, cara. Pode me dar um abraço, pelo amor de Deus, com certeza!", brincou Portugal. Agora, com maior proximidade, a dupla promete mais projetos em conjunto no futuro. "Vou levar essa amizade para o resto da vida", afirmou Pabllo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Pedro Grigori