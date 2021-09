Apresentações do Vibrar Brasília são adiadas para novembro, devido à chuva

CB Correio Braziliense

(crédito: Nick Elmoor)

A forte chuva que atingiu a cidade na noite de sexta-feira (24/9) atrapalhou os planos de quem ia curtir as atrações do Festival Vibrar Brasília, na área externa do ginásio Nilson Nelson. Estavam previstos shows de Ana Carolina e Elba Ramalho e espetáculos com a cia Os Melhores do Mundo e Show de Bita.

Em nota, a produção local do evento informa que os shows "foram transferidas para o mês de novembro e serão realizadas em um novo local com estrutura coberta."

Em texto, ainda é pedido que o público guarde os ingressos, que "terão validade para uso no novo local, que contará com um mapa igual ou similar de lugares. Além disso, quem mantiver o ingresso receberá um brinde especial de agradecimento."