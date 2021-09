Gilberto Gil anuncia turnê pela Europa com shows em oito países

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/@gilbertogil/Reprodução)

Depois de Caetano Veloso, o primeiro artista brasileiro a aproveitar a reabertura de shows presenciais na Europa, chegou a vez de Gilberto Gil anunciar sua turnê pelo velho continente. A turmê Gilberto Gil – Gil in concert vai passar por oito países num total de 18 apresentações. A série de shows do cantor começa na próxima quinta-feira (30/9), em Dijon, na França, e vai até 7 de novembro, com um show em Santarém, Portugal.

O músico, que completa 80 anos em 2022, será acompanhado pelos filhos Bem Gil nas guitarras e José Gil na bateria e percussão, além do neto João Gil, no baixo. A tunê contará com presença da cantora Adriana Calcanhoto, que fará participação nos shows de abertura do cantor, em formato de voz e violão. O repertório vai trazer canções que marcaram a carreira de mais de 50 anos do músico, que tem mais de 30 discos lançados.

A turnê vai passar por cidades como Nantes (França), Colônia (Alemanha), Girona (Espanha), Estocolmo (Suécia), Viena (Áustria), Budapeste (Hungria), Paris (França) e Lisboa (Portugal). Confira a agenda completa abaixo.

30/09 - Dijon/France - Opera de Dijon

03/10 - Nantes/France - La Cité des Congres

05/10 - Hamburg/Germany - Laeiszhalle

08/10 - Cologne/Germany - Week-End Fest

10/10 - Luxembourg - Philharmonie Luxembourg

12/10 - Girona/Spain - Temporada Alta

14/10 - Nancy/France - Chapiteau de La Pepiniere

15/10 - Tourcoing/France - Jazz Festival Le Colisee

17/10 - Stockholm/Sweden - Stockholm Jazz Festival

19/10 - Essen/Germany - Philarmonie

21/10 - Vienna/Austria - Konzerthaus

22/10 - Budapest/Hungary - Mom Cultural Centre

25/10 - Paris/France - La Philharmonie de Paris - [ESGOTADO]

29/10 - Vila Real/Portugal - Teatro de Vila Real

31/10 - Castelo Branco/Portugal - Cine-Teatro Avenida

03/11 - Lisbon/Portugal - Coliseu dos Recreios

05/11 - Braga/Portugal - Theatro Circo

07/11 - Santarém/Portugal - Cnema