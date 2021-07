CB Correio Braziliense

(crédito: Gérard Giaume)

Na segunda-feira (5/7), o músico brasileiro Gilberto Gil, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Berklee College of Music, uma das maiores universidades de música do mundo. A homenagem ocorreu durante cerimônia on-line de formatura dos alunos do campus de Valência, na Espanha.

No sábado (3/7), os alunos fizeram um tributo ao multi-instrumentista baiano, apresentando algumas obras do repertório de Gil e um concerto na Valencia City of Arts and Sciences. Os eventos foram transmitidos pelas redes sociais da universidade.

Pelas redes sociais, Gilberto Gil comemorou a homenagem que recebeu. O título Doutor Honoris Causa é a honraria mais importante concedida por uma instituição de ensino superior e é dado a uma personalidade eminente, nacional ou estrangeira, que tenha se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade.

A instituição, que tem a sede localizada em Boston, nos Estados Unidos, também tem campus em Nova Iorque (EUA) e em Valência, na Espanha, onde o cantor brasileiro foi homenageado.

Confira um trecho da homenagem: