A fazenda: Dayane é chamada para falar sobre possível assédio de Nego do Borel

Em meio às suspeitas de ter sofrido violência sexual, Dayane Mello foi chamada, neste sábado (25/9), pela produção do programa A fazenda 13. No fim da noite de sexta, a modelo se deitou com o cantor Nego do Borel que, por diversas vezes, tentou ficar com ela. Em determinado momento, é possível ouvir frases como "para com isso" e "eu tenho uma filha" ditas por Dayane.

O episódio virou caso de polícia. A equipe jurídica da modelo registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP). Agora, a Polícia Civil de São Paulo busca descobrir se o cantor Nego do Borel teria cometido estupro de vulnerável durante a madrugada enquanto a modelo estava embriagada.

A apresentadora do programa Adriane Galisteu se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou que, nesta sábado (25/9), a modelo foi ouvida por psicólogos e pela direção-geral. "Estamos desde as primeiras horas do dia acompanhando tudo, juntamente com o corpo jurídico da Record TV e toda a direção do programa para apuração rigorosa e total esclarecimentos dos fatos", informou na legenda da publicação.

No momento em que Dayane saiu pela porta da sede, o digital influencer Rico Melquiades disse aos outros peões "que ela não podia" e que ela teria dito que "não sabia o que estava fazendo". Quando Dayane voltou, falou apenas que não poderia dar mais informações sobre o que teria acontecido no momento em que ficou fora, por ser algo pessoal.

Segundo os gerenciadores da conta oficial dela no Twitter, no início desta tarde, a equipe jurídica da modelo e a polícia se encaminharam até Itapecerica da Serra (SP), local onde é gravado o reality show para que dar prosseguimento aos trâmites legais do caso. No entanto, a produção estaria "dificultando o contato e averiguação dos fatos".

"A polícia precisa entrar na sede para que sejam recolhidas as evidências do ocorrido, como roupas de cama, preservativo, vestimenta da vítima e do acusado, depoimentos, entre outros”, acusaram em um tuíte.

Mais cedo, no início da manhã, a emissora publicou uma nota no Twitter informando que a decisão seria divulgada durante o programa de hoje, que tem início às 22h30.

"A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A fazenda, envolvendo Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar. Nos pronunciaremos no programa de hoje (sábado) à noite", escreveu o perfil do reality.