A Fazenda: internautas acusam Nego do Borel de assédio a Dayane Mello

O cantor Nego do Borel está sendo acusado por internautas nas redes sociais de assédio a Dayane Mello, durante madrugada deste sábado (25/9) em A fazenda. A peoa e os demais participantes estavam em uma festa no reality, mas a modelo ficou embriagada e precisou de ajuda dos colegas para trocar de roupa.

No final da noite, Dayane se deitou com o cantor, que tentou ficar com ela. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais alguns momentos dos dos podem ser vistos debaixo do cobertor. Nos áudios algumas frases da modelo como "para com isso" e "eu tenho uma filha" fizeram com que os internautas acusassem Nego do Borel de estar forçando algo.

Após uma série de comentários sobre o assunto e do uso da hashtag #estupronaRecord, a emissora decidiu se pronunciar afirmando que uma análise dos vídeos será feita. Nos vídeos não é possível ver claramente a situação no quarto.

"A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A fazenda, envolvendo Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar. Nos pronunciaremos no programa de hoje (sábado) à noite", escreveu o perfil do reality.