Nego do Borel é expulso de 'A Fazenda' após suspeita de violência sexual

AO Amanda Oliveira

(crédito: PlayPlus/Reprodução)

O cantor Nego do Borel não faz mais parte do programa A fazenda 13. A expulsão foi confirmada pela RecordTV, no início da noite deste sábado (25/9).

“Nego do Borel está fora da A Fazenda, após uma longa análise jurídica criteriosa, foi constatado quebra no regulamento”, diz o tweet de Adriana Galisteu, apresentadora do reality show.

???? É OFICIAL! Nego do Borel está fora da A Fazenda, após uma longa análise jurídica criteriosa, foi constatado quebra no regulamento. Os demais detalhes, 22:30h ao vivo na @recordtvoficial #AFazenda — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 25, 2021

Na sexta, Dayane Mello se deitou com o cantor Nego do Borel que, por diversas vezes, tentou ficar com a modelo. Em determinado momento, é possível ouvir frases como "para com isso" e "eu tenho uma filha" ditas por ela. O caso mobilizou telespectadores que acusaram, em diversas cenas, o assédio.

Hoje, a equipe jurídica da modelo registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP). Agora, a Polícia Civil de São Paulo busca descobrir se o cantor Nego do Borel teria cometido estupro de vulnerável durante a madrugada enquanto a modelo estava embriagada.

Mais cedo, Dayane Mello foi chamada, pela produção do programa para ser ouvida por psicólogos e pela direção-geral.