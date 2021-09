Biblioteca Nacional reabre para o público nesta segunda (27/9)

CB Correio Braziliense

Uma das principais bibliotecas públicas do DF e do país, a Biblioteca Nacional, reabre nesta segunda-feira (27/9) com a inauguração da audioteca, que conta com um acervo de mais de 120 livros gravados de diversos autores, dentre eles: Paulo freire, Manuel de Barros, Aghatha Christie e Stephen King. O espaço ainda aguarda a chegada de novos audiolivros nos próximos meses.

“Com muita alegria estamos reabrindo ao público. Sabemos que as bibliotecas públicas são espaços importantes para a comunidade e nos empenhamos para reabrir o mais rápido possível, seguindo todas as recomendações neste momento de pandemia. Esperamos que a BNB volte ao cotidiano de tantos usuários, na busca por conhecimento, informação, cultura e entretenimento”, diz Elisa Raquel Sousa Oliveira, diretora da Biblioteca.

A reabertura terá capacidade reduzida em até 60% e protocolos de segurança que preveem o distanciamento de dois metros, assim como o uso obrigatório de máscaras, a higienização com álcool em gel e a medição de temperatura na entrada serão obrigatórios.

Serviços

Biblioteca Nacional

Reabertura nesta segunda-feira (27/9). Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado e domingo, das 8h30 às 13h30. Mais informações pelo site bnb.df.gov.br