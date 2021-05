Biblioteca Nacional vai exibir acervo com 400 obras raras

CB Correio Braziliense

Após o controle da pandemia na capital, a Biblioteca Nacional vai exibir acervo de obras raras - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press - 14/1/19)

Após a retomada das atividades no Distrito Federal, a Biblioteca Nacional de Brasília vai apresentar duas coleções de obras raras: Coleção de Documentos Históricos Brasileiros, voltada para a memória nacional, e a Coleção de Obras Raras, com títulos de particularidade notável. Os 400 exemplares ficarão à disposição de pesquisadores credenciados e do público geral, mediante agendamento.

O material ainda não havia sido divulgado devido ao processo de catalogação. “Com a pandemia, conseguimos nos dedicar ao processamento das obras no sistema SophiA [software de catalogação] e estamos finalizando a organização do acervo para possibilitar consulta à coleção quando a biblioteca voltar ao atendimento”, contou a bibliotecária Mariana Giubertti, em material de divulgação.

O acervo conta com títulos como a primeira edição do livro Corpo de baile (1956), de João Guimarães Rosa, com dedicatória do autor, e o romance A maçã no escuro (1961), de Clarice Lispector de 1961, também com dedicatória.

A Biblioteca Nacional de Brasília, maior biblioteca pública do Distrito Federal, é ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).