Nasce Liz, primeira filha de Léo Santa e Lore Improta

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Acabou a espera dos papais Léo Santana e Lore Improta. A primeira filha do casal, Liz, nasceu neste domingo (26/09). A pequena chegou ao mundo por volta de 8h30 da manhã no Hospital Português, em Salvador, de parto normal.



O cantor apareceu nos stories usando roupa hospitalar e uma touca com o nome de sua filha. Logo depois, um de seus produtores postou outro stories, com a mão do artista 'tatuada' com o pezinho da pequena. "Liz chegou! Saúde e saúde! Deus abençoe vocês".

Casal mostra um pouco do pós-parto de Liz nos stories do instagram (foto: Reprodução/Instagram)

De roupa trocada, Santana falou com seu público em seus stories. Radiante, ele agradeceu a Deus e celebrou: "Nossa pequena Liz nasceu, gente, graças a Deus. Linda, a cara do pai", brincou. O cantor mostrou rapidamente a mamãe, Lore Improta, já com a pequena em seus braços.