Jaque Khury recebeu gorjeta de 500 dólares por vídeo depilando axilas

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Marcelo Kodato)

Jaque Khury falou sobre os pedidos inusitados que recebe dos assinantes de seu perfil no OnlyFans. Em entrevista ao site Na Telinha , a ex-BBB afirmou que recebeu uma boa quantia em dinheiro por um pedido inusitado de um dos assinantes na plataforma de conteúdo adulto : um vídeo em que aparecia de biquíni depilando as axilas.

"Ganhei gorjeta de 500 dólares (R$ 2.660) por um vídeo de biquíni depilando as axilas, e nem pelo eu tenho porque fiz depilação a laser (risos)", afirmou.

Vale destacar, que assinantes podem pedir conteúdo exclusivos que são pagos a parte. Ela ainda revelou que os fãs, gostam de fotos de seus pés e sua boca.

"Tem gente que gosta de pé, tem um gringo que adora a minha boca e pede fotos dela e paga muito bem", garantiu a influenciadora digital.

Para ter acesso ao conteúdo de Jaque, o assinante precisa pagar 15 dólares mensais (R$ 79) ou aderir aos planos trimestrais: US$ 40.50 (R$ 213), semestral por US$ 76,50 (R$ 404) ou anual que sai por US$ 144 (R$ 760).

Durante o bate-papo, a modelo revelou que decidiu entrar na plataforma proibida para menores, depois que ficou sabendo que muitas mulheres estavam faturando alto por lá. E confessou, que o OnlyFans está se tornado aos poucos sua principal fonte de renda.

"Todo mundo quer dinheiro na vida. Postava fotos sensuais no Instagram e não estava ganhando nada, aí entrei, usei as fotos que já tinha no celular, comecei a ter assinantes e comecei a produzir meu conteúdo, que é mais caseiro. Para mim funciona mais do que as fotos produzidas. Eu mesma faço as minhas fotos, vídeos em situações como se a pessoa tivesse vivendo comigo a minha rotina", explicou.

"Ainda não é a principal, faço posts, tenho um trabalho na TV, trabalho com produção de vídeos de publicidade, mas o OnlyFans me surpreendeu a questão de lucros, não estava esperando muito não, mas estou curtindo", disse Jaque.