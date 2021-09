Jovem desiste de ser 'Ken humano' e afirma que não fará mais plásticas

VO Victória Olímpio

(crédito: Redes Sociais/Reprodução )

O jovem Felipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Felipe Adam nas redes sociais, contou recentemente que desistiu de se transformar no Ken Humano. Em conversa com os seguidores nos stories do Instagram, Felipe explicou o motivo de ainda não ter feito as mudanças: "Estou só tirando um tempinho pra mim, porque o Ken não tem nada a ver com Felipe".

Felipe contou que, devido a pandemia da covid-19, está enfrentando problemas financeiros e por isso não conseguiria manter a mesma rotina comprando maquiagens. Mas, segundo ele, hoje consegue se sentir realizado e enxergar a própria beleza.

"Hoje eu me sinto realizado, por eu ter conseguido me enxergar e ver a minha beleza. Eu entendi que cada pessoa é linda do seu jeito. Continuo amando fazer o personagem, mas eu me amo mais como Felipe".

No ano passado, o estudante de São Paulo contou, ao G1, que havia uma lista de 42 procedimentos estéticos que tinha vontade de realizar para alcançar esse objetivo. O jovem, que ainda era menor de idade na ocasião, falou que usava alguns truques de maquiagem enquanto não podia fazer os procedimentos.