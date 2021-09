Equipe de Dayane Mello emite nota de repúdio contra a Record TV

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/PlayPlus)

A edição ao vivo do sábado (25/09) de A Fazenda 13 se pronunciou e oficializou a expulsão de Nego do Borel após acusação por estupro de vulnerável contra Dayane Mello. A decisão foi tomada pela equipe jurídica da emissora, além da pressão popular nas redes sociais.

Neste domingo (26/09), a equipe da modelo publicou nas redes sociais uma nota de repúdio contra a emissora do bispo Edir Macedo. De acordo com o perfil, cenas importantes do ocorrido pós-festa que vazaram na transmissão ao vivo do PlayPlus, foram omitidas do público.



"Segundo o programa exibido, o resumo da noite da vítima foi correr atrás do homem que a violentou, dando indícios e sinais afirmativos para que o mesmo se sentisse livre para praticar o ato. Mostrando uma narrativa dos fatos, na qual colocam a vítima do abuso como alguém que buscou se colocar naquela situação, além de romantizarem todo o ocorrido", iniciou o comunicado.



A assessoria de imprensa da finalista do Gran Fratello VIP, versão italiana do Big Brother, também criticou os cortes nas trocas de carícias dela com a ex-panicat Aline Mineiro. "Para vender ao público a história construída, o programa inclusive ignora a relação da Dayane com outra participante, com quem já trocou diversos beijos e nenhum foi exibido", afirmou.

"Também ocultaram partes importantíssimas, como o estado de embriaguez em que Dayane se encontrava, inclusive precisando de ajuda de quatro pessoas para vesti-la, não conseguindo sequer se segurar em pé", complementou.



"Esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Dayane disse para parar, que não podia e não queria. Não mostraram as falas repugnantes do participante falando que precisava de concentração para seu órgão íntimo ficar rígido o suficiente para praticar atos sexuais", desabafou.





Sobre as cenas com o psicólogo, a equipe também criticou a exposição de algo que parecia mais um interrogatório. O profissional perguntou sobre coisas que ela não tinha ciência, "inclusive direcionando e induzindo várias de suas respostas". Além do fato de ter sido um homem a conversar com Dayane sobre tudo que aconteceu na noite anterior.

Por fim, a assessoria alega que a peoa teve seu direito de vítima negado. "Falar com as autoridades e seus advogados sobre o ocorrido, sob ameaças da produção de expulsão da mesma caso o fizesse, ultrapassando qualquer protocolo ou cláusula contratual".



"Deixamos aqui o nosso repúdio a Record e a produção do programa, por banalizar um caso tão grave e insistir em colocar a vítima como vilã", disse a equipe de Dayane.