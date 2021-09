CB Correio Braziliense

(crédito: Davi Mello)

Em comemoração a duas décadas de parceria, a trupe Irmãos Saúde, criadora do Circo Teatro Artetude, estreia, neste sábado (2/10), o projeto Caravana Artetur 20 anos. A proposta da dupla é realizar, durante o mês de outubro, uma série de cortejos, apresentações on-line para escolas e lançamentos de vídeos sobre a história do grupo.

À bordo da “lindinha”, ônibus transformado em trio elétrico adaptado para os cortejos, os Irmãos Saúde darão início à série de apresentações no Riacho Fundo, a partir das 9h. No domingo (3/10), a caravana segue para Vargem Bonita. No fim de semana seguinte, a trupe passará pela Candangolândia e Núcleo Bandeirante, se despedindo no Dia das Crianças (12/10) na Metropolitana e Vila Cahuy, região onde foram criados.

O objetivo do projeto Caravana Artetur 20 anos é alcançar alguns dos locais mais remotos do Distrito Federal, provocando risos e reflexões, além de construir pontes de cultura, crítica e solidariedade.