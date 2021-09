Maquiadora e youtuber americana Mel Thompson morre aos 35 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Mel Thompson/Instagram/Reprodução)

A maquiadora e youtuber norte-americana Mel Thompson morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada pelo marido nas redes sociais da influenciadora nesta segunda-feira (27/9), mas a causa da morte não foi revelada.

"Infelizmente, Mel faleceu ontem. É muito difícil escolher apenas 10 fotos. Perdemos uma pessoa linda. Eu só queria mostrar os sorrisos que ela trouxe. Eu tive que responder a tantas mensagens de pessoas apenas checando ela, mesmo sem saber de sua morte.É ótimo ver como ela era amada. E ela amou você de volta. Vou continuar a amá-la e sentir sua falta para sempre", lamentou o marido.

Além dele, Mel também deixa quatro filhos: "Ela era um pilar para nossa família. As crianças falavam com ela sem parar e ela estava constantemente conversando com eles e tentando ajudá-los com suas coisas. E não importa o quão mal ela se sentisse, ela ainda esfregava minhas costas quando eu gozava e pulava na cama ao lado dela enquanto ela trabalhava incansavelmente para distribuir conteúdo".

"Todo mundo sabe como ela era talentosa como artista e com seu conhecimento útil, mas as pessoas mais próximas dela sabem como ela era realmente maravilhosa. Ela teria feito qualquer coisa para ajudar qualquer pessoa sem pensar duas vezes. Eu gostaria de tê-la de volta", finalizou o marido.