Há quase 3 meses, ex de DJ Ivis espera por medida protetiva após agressões

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A modelo Pamella Holanda , ex-mulher do DJ Ivis , usou o Instagram nesta segunda-feira (27) para criticar a lentidão da Justiça em deferir um pedido de medida protetiva contra o artista. O pedido ainda inclui o pagamento de provisórios, referentes à pensão para a filha do ex-casal, Mel , de 11 meses.

"Quando eu pedi a medida protetiva de urgência, eu pedi o afastamento do meu ex-marido de casa e também pedi os provisórios da Mel, que não é a pensão definitiva ainda. Como essa medida protetiva foi de urgência, já deveria estar sendo pago esses provisórios da Mel, mas o Judiciário não anda", criticou.

Pamella ainda revelou estar esperando há quase três meses pelo deferimento do pedido.

"A Justiça no nosso país não anda. As coisas parecem que só são resolvidas quando tem repercussão, quando a internet abraça. (...). Eu não entendo porque uma coisa mínima não vai pra frente", disse a influencer. "Eu me indigno com a lentidão no meu caso, de uma medida protetiva de urgência, de 48 horas, que há quase três meses não sai do papel".

A ex-mulher do artista ainda fez questão de dizer que suas conquistas são fruto de seu trabalho e que não recebe nada de Iverson para cobrir as despesas da filha.



Pamella alega que, mesmo com ele preso, os provisórios da criança deveriam ser pagos.

"Quando eu me separei, eu não fiquei com casa, carro, nada, não. Saí com uma mão na frente e outra atrás com as minhas coisas e as da minha filha colocadas em saco de lixo. Aluguei e mobiliei este apartamento com o dinheiro do meu trabalho. Eu não estou pedindo nada. É obrigação dele [DJ Ivis]. E mesmo ele estando na situação em que ele está, a música dele estourou. Amanhã vou trabalhar, porque tem contas a serem pagas", disse.