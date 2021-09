Trupe de Brasília lança espetáculo com tema de prevenção ao suicídio

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Fortes )

No mês de prevenção ao suicídio, a Estupenda Trupe de Brasília promove o projeto Troca de Experiências Artísticas e Reinserção (Tear), em São Sebastião. A terceira edição do projeto volta em formato on-line, com o espetáculo gratuito Nó na garganta, uma peça que fala sobre bullying e tem como foco as escolas e o público adolescente. As últimas apresentações serão na quinta-feira (30/09), às 10h e 15h, e na sexta (1º/10), às 10h, e serão transmitidas pelo canal da trupe no YouTube.

Nó na garganta teve estreia em 2014. Devido ao sucesso da temática e de público, a produção teve temporada em teatros do Distrito Federal, como o Teatro da Caixa, Sesc, Goldoni, além de participar do Festival Internacional de Teatro Cena Contemporânea e ser selecionada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC –DF).

A peça tem como tema fundamental o bullying, ou seja, a prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica que atinge, principalmente, as fases da infância, da pré-adolescência e adolescência. A peça chega com retratos de violências físicas e verbais cometidas em brincadeiras comuns na primeira e segunda fase da vida e que são responsáveis por graves sequelas que podem ser prolongadas para a vida adulta. Participam do projeto Tiago Venusto, diretor da Cia, Alana Lov, Beta Rangel, Carlos Valença e Lucorina. As escolas que quiserem agendar basta entrar em contato pelo endereço eletrônico agendamentoestupenda@gmail.com.

Espetáculo on-line Nó na garganta

30 de setembro, às 10h e 15h, e 1º de outubro, às 10h, pelo canal da Estupenda Trupe no YouTube. Gratuito. Não recomendado para menores de 12 anos.