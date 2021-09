Change: primeira música inédita de Rita Lee em nove anos

CB Correio Braziliense

Rita Lee lançou, na última segunda-feira (27/09), a primeira música inédita em nove anos. Aos 73 anos, a cantora faz uma brincadeira com a palavra "change", que significa "mudança", tanto no francês quanto no inglês. A faixa é composta por ela e pelo marido, Roberto de Carvalho, de 68 anos, guitarrista e tecladista parceiro de longa data de Rita Lee na vida e na música.

A mixagem foi comandada pelo DJ Gui Boratto, que deixou a canção um pop mais dançante. O encontro entre Boratto, Rita e Roberto surgiu por meio do filho do casal, João Lee, que o convidou para participar do projeto musical Rita Lee & Roberto – Classic Remix. Dividido em três volumes, o projeto foi lançado neste ano, entre abril e junho, e revisita as músicas da cantora com versões remixadas.

O último trabalho inédito lançado pela cantora havia sido o álbum Reza (2012). A faixa Change agora sai em um período difícil para a artista, que foi diagnosticada com câncer em um dos pulmões, em maio. Apesar do susto, o tratamento com quimioterapia e radioterapia surtiu efeito, e a artista, fumante inveterada, afirma estar se sentindo melhor.

Exposição

Na sexta-feira (24/09), o Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugurou a Samsung Rock Exhibition - Rita Lee. Com curadoria de João Lee, direção artística de Guilherme Samora e cenografia assinada por Chico Spinosa, a exposição exibe centenas de itens originais da cantora, como figurinos, cartas, letras de músicas e fotografias. Em breve, a artista lançará um livro infantil que trata da morte de maneira lúdica.

