‘Cult 22’ comemora aniversário de 30 anos com programação especial

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Neste fim de semana começam as comemorações para os 30 anos do Cult 22, o programa de rádio voltado para o rock mais longevo de Brasília. A data será celebrada com uma série de cinco programas especiais, sempre às sextas-feiras de todo o mês de outubro, das 21h às 23h. O especial de 30 anos ainda terá cinco festas virtuais aos sábados, das 20h às 2h, reunindo 30 DJs diferentes, dentro do Saturday party, programa semanal exibido desde março de 2020 pela rádio web.

Os programas especiais irão reunir atuais e antigos colaboradores do programa. Dando início às comemorações, nesta sexta-feira (1/10), o jornalista e apresentador Marcos Pinheiro conversará com os jornalistas Abelardo Mendes (colaborador do programa desde 2001) e Carlos Marcelo (um dos fundadores do programa, em 1991), que, juntos, farão um bate-papo recordando os primórdios do programa. No sábado (2/10), os apresentadores se unem aos DJs Bernardo Scartezini, Erika Meier e Octávio Schwenck Amorelli para a primeira festa virtual do Saturday party.

Também participarão do programa os jornalistas Bernardo Scartezini, Alessandra Braz dos Santos, Bruna Sensêve, Fernando Rosa e Lelo Nirvana, os músicos Alexandre Podrão e Djalma Phú e os produtores Erika Meier, Octávio Schwenck Amorelli, Welbert Rabelo, Nina Puglia, Rodrigo Ribeiro e Victor Ribeiro. Promoções exclusivas ocorrerão durante o programa pela fanpage Facebook.com/cult22. No encerramento do evento de comemoração, em 29 de outubro, ainda será apresentado um especial com a participação de 30 ouvintes.

As cinco festas contarão com os DJs Bode Velho, Daniel Lansky, Dena Clara, Denise Cecília, DJulius Punk, Ed, Edson Salazar, Fabio Frajola, Fellipe CDC, Francisco Rodrigues, Gabriel Thomaz, Gustavo Lima, Kell Kill, Mah Pimenta, Maraskin, Montana, Obiwanca, Telma & Selma, Vital e Zeca, além de alguns integrantes da própria equipe do programa.

O programa Cult 22 vai ao ar semanalmente pela Rádio Cultura FM (100, 9 MHz) e Radioweb Cult 2022 (cult22.com), tocando rock e pop dos mais variados gêneros, dos anos 1950 aos 2000. Criado em 1991 pelos jornalistas Marcos Pinheiro e Carlos Marcelo, o programa estreou na Cultura FM, permanecendo na emissora por 20 anos, até sair de sua grade de programação em 2012, seguido de um hiato de 17 meses. Após ficar por quase três anos na Transamérica FM (100,1 MHz), o Cult 22 retornou à Cultura FM, em 2016, e, desde então, vai ao ar todas as sextas-feiras, das 21h às 23h.