Gravação inédita de John Lennon é leiloada na Dinamarca

(crédito: Philip Davali / Ritzau Scanpix / AFP)

Uma gravação inédita de uma entrevista de John Lennon durante uma visita à Dinamarca em janeiro de 1970 foi leiloada em Copenhague nesta terça-feira (28/9), por 58 mil dólares (o equivalente a R$ 314 mil). A fita de 33 minutos de duração contém uma entrevista e algumas canções do ex-Beatle.

Seus proprietários eram um grupo de quatro estudantes dinamarqueses que enfrentaram uma tempestade de neve para entrevistar John Lennon e Yoko Ono para uma revista escolar. De acordo com a casa de leilões, o casal estava em uma fazenda localizada em uma região remota do país, na província de Jutlândia.

De acordo com a CNN, durante a entrevista, Lennon comentou sobre a campanha de paz promovida pelo casal, a frustação com a imagem dos Beatles e o comprimento de seu cabelo. A gravação também apresenta o músico cantando as músicas Give peace a chance e Radio peace. O lance foi feito por telefone e o comprador não teve a identidade revelada.