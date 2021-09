Helô Pinheiro retoma tratamento contra câncer na tireoide: "Fé em Deus"

VO Victória Olímpio

(crédito: Helô Pinheiro/Instagram/Reprodução)

Aos 76 anos, Helô Pinheiro passa por um momento difícil na vida e precisou retomar o tratamento contra um câncer na tireoide. A eterna Garota de Ipanema, que fez a retirada da tireóide em julho desde ano, contou que o tratamento com iodoterapia teve que ser adiantado pela paralisação dos insumos do Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclear).

"O tratamento deveria ter começado no dia 13 de setembro, mas recebi a notícia pelo médico Dr Wilson Ichiki que o IPEN , único distribuidor do insumo no Brasil, estava sem o produto por problemas financeiros e que, sendo assim, meu tratamento havia sido cancelado e estava sem previsão de início. Isso me deixou bastante abalada. Mas sou uma pessoa que aguarda na fé e conformada com tudo que Deus me encaminha. Não é fácil, mas com esperança a gente se acalma", afirmou em entrevista à revista Quem.

A apresentadora contou sobre as restrições alimentares que precisa fazer antes de dar início ao tratamento, marcado para 13 de outubro. "O cardápio é bem exigente nos 20 dias que antecedem o tratamento. Está proibido tudo que é derivado do leite, álcool, frutas secas e iodo, ou seja, sal de jeito nenhum. Além disso, não posso tingir o cabelo nem pintar as unhas. Tudo isso para que surta efeito o tratamento", explicou.

Helô ressaltou que só pode se considerar curada quando o tratamento for concluído: "Só posso me considerar curada após a finalização do tratamento porque ele que irá relatar através da cintilografia se meu corpo está isento da doença em sua totalidade. Tenho fé em Deus e esperança".