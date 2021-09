Caetano Veloso aborda tecnologia em novo single

CB Correio Braziliense

O novo trabalho de Caetano Veloso que aborda as tecnologias das redes sociais - (crédito: Fernando Young/Divulga??o)

Após um hiato de quase uma década, Caetano Veloso lança um novo single. Lançado em 16 de setembro, Anjos tronchos é o primeiro single do álbum de inéditas Meu coco, gravado pelo cantor no primeiro semestre deste ano. Com produção musical do próprio cantor em parceria com Lucas Nunes, a canção faz uma reflexão sobre as redes sociais e também tece críticas a políticos extremistas que se utilizam dessas plataformas para angariar apoio popular para suas ações.

Além dos algoritmos e posts nas redes, o single também traz referências ao Vale do Silício – região localizada no sul da Califórnia onde estão sediadas diversas empresas que atuam no ramo da tecnologia, como Google, Facebook e Apple -, à Primavera Árabe – movimentos populares de contestação política ocorridos no Oriente Médio em 2011 e que ganharam força por conta das redes sociais - e à cantora Billie Eilish, conhecida entre o grande público por ter feito, em 2020, um show virtual que contou com tecnologia de filmagem 3D.

Com 12 faixas, Meu coco é o primeiro trabalho de inéditas do cantor desde Abraçaço, álbum lançado em 2012. Previsto para ser divulgado ainda este mês, o disco chega ao mercado fonográfico pela Uns Produções em parceria com a gravadora Sony Music. Assista a seguir ao clipe Anjos tronchos, o novo trabalho de Caetano Veloso: