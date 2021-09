Cristina Moura reflete sobre sentimentos em espetáculo apresentado no MID

CB Correio Braziliense

Neste sábado (2/10) e domingo (3/10), o Movimento Internacional de Dança (MID), em cartaz no DF desde o início de setembro, conta com apresentações da da obra Ägô, espetáculo solo da coreógrafa e intérprete carioca Cristina Moura. A peça será apresentada no teatro do CCBB em Brasília, e chega à cidade após passar pelo Centro Cultural André Malraux, em Nancy, na França.

A obra traça uma dramaturgia que reflete questões da atualidade evocando diversos sentimentos, imagens e reflexões sobre beleza e feiura, solidão e esperança, futuro e ancestralidade por meio de inquietações, memórias e vivências da intérprete.

A programação do MID conta ainda com os espetáculos Coração valente, interpretado por Katiane Negrão e ambientado em um quadro de areia, O buraco, solo de Márcia Regina ambientado em território cênico que busca transpor fronteiras , e a obra Nosostros, da companhia mexicana Moving bordus, que utiliza recursos de luta livre, futebol, videogame e conta a história de quatro jovens vivendo em um típico bairro mexicano.

O festival reúne 32 coreografias e vai até 12 de outubro com apresentações presenciais e virtuais. Realizada pelo CCBB, a sexta edição do evento conta com patrocínio o Banco do Brasil e do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal (FAC), e apoio da Embaixada da França e do Instituto Francês.

iOs Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e estão à venda pelo www.eventim.com.br. Para atividades externas ao teatro a entrada é franca. Para mais informações, consulte o site pelos endereços movimentoid.com.br e ccbb.com.br/brasília. Pelo telefone, o número é o 61 3108-7600.

Confira a programação:

30/9 (quinta)

20h – Virtual, pelo Youtube do MID – programa duplo com Coração Valente, de Katiane Negrão, e O Buraco, da Cia VíÇeras.

1º/10 (sexta)

20h – Virtual, pelo Youtube do MID – Nosotros, da Cia Moving Borders (México).

2/10 (sábado)

20h – Teatro do CCBB – Ägô, de Cristina Moura. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) pelo www.eventim.com.br

Performance surpresa/flashmob – Celebração ao Dia Nacional de Luta da pessoa com Deficiência – Coreografias de até 10 minutos desenvolvidas pela professora/coreógrafa Gisele Santoro e incluem bailarinos cadeirantes. Apresentadas gratuitamente em dois horários (a tarde e à noite) Classificação indicativa livre.

3/10 (domingo)

16h – Jardins CCBB/virtual, entrada franca – Palco Aberto com as coreografias: Meraki (Sista Máfia Crew); Existindo (Fabiana Vintem); Os Segredos do Matulão (Transições Cia de Danças e Artes); Tudo é Pó (Rafael Quintas); O Fantasma da Ópera (Backstage).

Das 14h às 20h, a Embaixada da República da Coreia participa do Quintal CCBB com uma barraquinha temática para oferta gratuita de materiais coreanos e uma aula de Kpop no palco. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura coreana no CCBB!

17h – Jardins CCBB, entrada franca – Aulão 5 – Passinho com Jô Gomes e Gutemberg IDD.

19h – Teatro do CCBB – Ägô, de Cristina Moura. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) pelo www.eventim.com.br

