Mansão de Kylie Jenner é atacada com fogos de artifício; suspeito é preso

VO Victória Olímpio

(crédito: Kylie Jenner/Instagram/Reprodução)

A casa de Kylie Jenner, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi invadida novamente e atacada por fogos de artifício. Segundo informações do TMZ, a mansão, avaliada em cerca de R$ 217 milhões, teve ainda alguns estragos no portão feitos pelo homem que burlou a segurança da residência.

Policiais foram chamados para a mansão da socialite na madrugada desta quinta-feira (30/9) após um rapaz começar a perguntar por ela perto da casa. Os seguranças de Kylie pediram para que o homem se afastasse e após ele obedecer, voltou algum tempo depois.

Na volta, o homem pulou o portão da residência e começou a soltar os fogos na residência. Os policiais chegaram em seguida e prenderam o homem antes que ele entrasse mais no local. No momento do incidente, Kylie não estava no local.

O suspeito carregava uma mala com um martelo de borracha, um isqueiro e fogos de artifício. Ao site, os policiais apontaram que os danos podem chegar a cerca de R$ 6,5 mil. O acusado ainda está detido sob fiança de R$ 108 mil.