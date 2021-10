A Fazenda: Mussunzinho é o novo eliminado; nova participante entra nesta sexta

RN Ronayre Nunes

Peão teve 23,52% dos votos - (crédito: Reprodução/Instagram/@antoniocbernardes)

Com apenas 23,52% dos votos, Mussunzinho é o novo eliminado do reality A Fazenda 13. O artista é o segundo eliminado do reality (que já teve uma expulsão e outra desistência). Mussunzinho disputava a roça com Bil Araújo e Dayane Mello.



A modelo foi a que mais recebeu votos, com 45,92%. Bil teve 30,56%.

E nesta sexta-feira (1/10) vai ter novidade. A apresentadora Adriane Galisteu confirmou que um novo participantes vai entrar no reality durante a festa, a ideia que ele (ou ela) substitua Fernanda Medrado, que desistiu do programa.